За сутки в Украине выявлено 2107 новых носителей коронавируса

По состоянию на 9:00 сегодня, 6 сентября, в Украине 135894 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2846 летальных, 62227 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 2107 новых случаев.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Министерства здравоохранения Украины на странице в соцсети Facebook.

Согласно сообщению, коронавирусная болезнь обнаружена:

Киев

Винницкая область – 4375 случаев; Волынская область – 5828 случаев; Днепропетровская область – 2697 случаев; Донецкая область – 1627 случаев; Житомирская область – 3678 случаев; Закарпатская область – 8049 случаев; Запорожская область – 1882 случая; Ивано-Франковская область – 10 187 случаев; Кировоградская область – 854 случая;– 15032 случая; Киевская область – 6192 случая; Львовская область – 15 695 случаев; Луганская область – 431 случай; Николаевская область – 1581 случай; Одесская область – 8380 случаев; Полтавская область – 945 случаев; Ровненская область – 9660 случаев; Сумская область – 1858 случаев; Тернопольская область – 7225 случаев; Харьковская область – 10833 случаи; Херсонская область – 496 случаев; Хмельницкая область – 3100 случаев; Черновицкая область – 11 109 случаев; Черкасская область – 1894 случая; Черниговская область – 2286 случаев.

Всего проведено 1693793 тестирований методом ПЦР. За сутки выздоровело 578 пациентов.

Сообщается, что всего с начала 2020 года поступило 197863 сообщения о подозрении на COVID-19.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

Напомним, Киевский лабораторный центр Минздрава с понедельника, 7 сентября, прекращает предоставление платных услуг по обследованию частных лиц на COVID-19.

Фото: открытые источники