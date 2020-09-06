Умер кардинал Марьян Яворский

Ему было 93 года.

Умер кардинал Марьян Яворский
Мар'ян Яворський
Фото: rkc.in.ua

В возрасте 93 лет умер кардинал и львовский митрополит римско-католической церкви Марьян Яворский. Об этом сообщили на сайте архидиецезии 5 сентября.

"Кардинал первым среди латинских архиереев Львова был удостоен кардинальской степени и своей духовной миссией соединил архипастырства трех римских пап - Иоанна Павла II, Бенедикта XVI и Франциска", - написал на своей странице в Facebook мэр Львова Андрей Садовой.

В августе Львовская архидиецезия РКЦ сообщала, что кардинал находится в польской больнице в кардиологическом отделении, его состояние оценивали как тяжелое. 19 августа ему сделали операцию.

Марьян Яворский - 44-й архиепископ-митрополит Львовского латинского обряда и первый кардинал среди львовских архиепископов РКЦ. Родился во Львове в 1926 году. Был одним из ближайших сотрудников св. Ивана Павла ІІ. Кардинал Яворский принимал участие во многих важных церковных мероприятиях, в частности в конклаве, который избрал Папу Бенедикта XVI в 2005 году.

В 2008 году Марьян Яворский вышел в отставку, передав дела Мечиславу Мокшицкому. После этого кардинал проживал в Кракове.

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