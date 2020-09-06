В Николаеве коронавирус выявили в шести учебных заведениях

В Николаеве коронавирус выявили в четырех школах и двух детсадах. Об этом сообщили в Николаевской ОГА.

"Случаи заболеваний коронавирусной инфекцией COVID-19 зарегистрированы среди детей и персонала шести организованных детских учреждений, все в Николаеве", - говорится в сообщении.

Для определения контактных лиц провели эпидрасследование. На самоизоляцию отправили по одному классу в школах №19, №20, №46, 2 класса - в школе №29, а также по одной группе в детсадах №71 и №95.

Кроме того, на самоизоляцию из-за обнаруженного случая ковид среди работников отправили пятерых сотрудников школы-интерната в селе Мешково-Погорелово.

Напомним, согласно рекомендации МОЗ, если коронавирус подтвердится хотя бы у одного ученика, на обязательную 14-дневную самоизоляцию идет весь класс, а учебный процесс продолжают дистанционно.

Переход на полностью дистанционное обучение возможен только в случае, если район или город находится в "красной" зоне.