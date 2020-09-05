В Киеве задержали организатора группировки торговцев оружием
Уголовное производство открыто по статье "контрабанда".
В Киеве сотрудники Службы безопасности задержали организатора преступной группировки, которая занималась контрабандой и сбытом оружия.
Об этом сообщается на сайте СБУ.
По данным следствия, комплектующие к огнестрельному оружию злоумышленники заказывали на специализированных сайтах в одной из стран Северной Америки. В Украину составляющие вооружения попадали через международные сервисы экспресс-доставки под видом спортивных товаров и снаряжения.
Имея специальные знания, организатор схемы самостоятельно собирал и настраивал оружие. После комплектации "товар" продавали через интернет-аукционы.
По оперативной информации, в течение этого года участники группировки получили более 100 иностранных отправлений с нелегальным товаром. Среди оружия, которое злоумышленники ввезли по этой схеме, в частности, пистолеты "Glock", "Ruger", винтовки "Hatsan".
Задержали организатора группировки во время получения очередной международной посылки с комплектующими.
Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 201 (контрабанда) Уголовного кодекса. Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении.
Напомним, в конце июля СБУ в Киеве задержала организатора межрегиональной группировки торговцев оружием.