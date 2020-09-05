На Ровненщине женщина застрелила своего мужа и поранила малолетнюю дочь

После совершенного она пыталась покончить жизнь самоубийством.

На Ровненщине полицейские задержали женщину, которая застрелила своего мужа и ранила малолетнюю дочь.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области.

Выстрелы в доме раздались сегодня, 5 сентября, ориентировочно в четыре утра. От полученных травм 45-летний мужчина погиб, хотя успел позвонить своему отцу, который вызвал полицию. 13-летнюю девочку с множественными проникающими ранениями грудной клетки госпитализировали.

Причастной к совершенным преступлениям оказалась их жена и мать, которая затем пыталась покончить жизнь самоубийством.

44-летнюю злоумышленницу с резаными ранами рук и пулевым ранением в висок доставили в больницу без сознания. Она задержана в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса и находится в спецпалате под охраной. Ее состояние врачи оценивают как стабильное, а дочери проводят оперативное вмешательство.

Фото: npu.gov.ua

На месте происшествия изъято травматическое оружие и револьвер под патрон Флобера.

Что побудило 44-летнюю женщину к совершению таких преступлений, устанавливают полицейские. Семья характеризуется положительно. Погибший работал в строительной фирме, а подозреваемая занималась преподавательской деятельностью.

Фото: npu.gov.ua

Фото: npu.gov.ua

Напомним, в Германии женщина убила пятерых детей и пыталась покончить с собой.