В Беларуси произошел мощный взрыв на фабрике

Последний этаж здания охватил пожар.

В Беларуси произошел мощный взрыв на фабрике
Фото: скріншот

В белорусском городе Жлобин на фабрике художественной инкрустации в воскресенье, 5 августа, произошел пожар и мощный взрыв. Об этом сообщает издание TUT.by.

На опубликованном видео видно, что огонь охватил последний этаж здания.

В белорусском Министерстве чрезвычайных ситуаций пока не предоставили информации о причинах пожара и пострадавших.

На сайте фабрики сказано, что они изготавливают товары народного потребления: шахматы, пеналы, папки, хлебницы, картины, скатерти и прочее.

Жлобин. Пожар и взрыв на фабрике художественной инкрустации. Официальной информации про инцидент пока нет.

Видео: familycake_love, Instagram pic.twitter.com/3yTU54yMSW

— TUT.BY (@tutby) September 5, 2020

Напомним, в Иране взорвалась цистерна с хлором, более 200 человек пострадали. Причиной взрыва назвали "невнимательность и халатное отношение" водителя во время транспортировки.

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