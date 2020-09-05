В Беларуси произошел мощный взрыв на фабрике
Последний этаж здания охватил пожар.
В белорусском городе Жлобин на фабрике художественной инкрустации в воскресенье, 5 августа, произошел пожар и мощный взрыв. Об этом сообщает издание TUT.by.
На опубликованном видео видно, что огонь охватил последний этаж здания.
В белорусском Министерстве чрезвычайных ситуаций пока не предоставили информации о причинах пожара и пострадавших.
На сайте фабрики сказано, что они изготавливают товары народного потребления: шахматы, пеналы, папки, хлебницы, картины, скатерти и прочее.
Жлобин. Пожар и взрыв на фабрике художественной инкрустации. Официальной информации про инцидент пока нет.— TUT.BY (@tutby)
Видео: familycake_love, Instagram
pic.twitter.com/3yTU54yMSW September 5, 2020
Напомним, в Иране взорвалась цистерна с хлором, более 200 человек пострадали. Причиной взрыва назвали "невнимательность и халатное отношение" водителя во время транспортировки.