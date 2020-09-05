В Запорожской области пьяный мужчина ранил ножом четырех посетителей кафе

18-летний пострадавший находится в тяжелом состоянии в реанимации.

В Запорожской области пьяный мужчина ранил ножом четырех посетителей кафе
Фото: Національна поліція

В городе Орехово Запорожской области пьяный мужчина ранил ножом четырех посетителей кафе. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии в реанимации. Об этом сообщили в областной полиции.

Инцидент произошел поздно вечером в пятницу, 4 сентября. В полицию сообщили, что в кафе происходит драка.

"В развлекательном заведении во время распития спиртных напитков между 35-летним мужчиной и группой его односельчан произошел конфликт, который перерос в драку. В результате старший мужчина достал нож и ударил им сначала 18-летнего парня, попав в грудную клетку, а потом еще трех 17-летних юношей, нанеся им непроникающие ранения конечностей и туловища", - говорится в сообщении.

18-летний парень находится в реанимационном отделении местной больницы в тяжелом состоянии, троих других пострадавших после оказания медицинской помощи отпустили домой.

Другие посетители кафе пытались совершить над напавшим самосуд и перевернули машину злоумышленника.

Мужчину задержали. Уголовное производство открыто по ч.1 п. 15 (покушение на преступление), ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пятнадцати лет заключения.

Напомним, в Винницкой области мужчина из ревности облил жену спиртом и поджег. Женщина получила ожоги 80% тела.

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