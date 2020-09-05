В Украине снова зафиксировали рекорд по количеству новых случаев коронавируса
За сутки COVID-19 диагностировали у 2 836 человек, больше всего в Харьковской области - 380.
В Украине снова зафиксировали рекорд по количеству новых случаев коронавируса. В течение 4 сентября COVID-19 диагностировали у 2 836 человек. Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга СНБО.
За последние сутки умерли 50 пациентов, таким образом количество жертв коронавируса в Украине достигло 2 811.
Больше всего новых случаев обнаружили в Харьковской области (380) и Киеве (315), также в Тернопольской (226) и Одесской (222) областях.
За минувшие сутки выздоровели 1036 пациентов. Всего коронавирус с начала эпидемии подхватили 133 787 украинцев. Сейчас болеют 69 327 человек.
Статистика в регионах:
- Винницкая обл - 4324 (+55)
- Волынская обл - 5791 (+68)
- Днепропетровская обл - 2625 (+55)
- Донецкая обл - 1591 (+15)
- Житомирская обл - 3622 (+72)
- Закарпатская обл - 7988 (+100)
- Запорожская обл - 1848 (+80)
- Ивано-Франковская обл - 10011 (+166)
- Кировоградская обл - 846 (+5)
- г. Киев - 14792 (+315)
- Киевская обл - 6105 (+88)
- Львовская обл - 15507 (+195)
- Луганская обл - 415 (+22)
- Николаевская обл - 1504 (+58)
- Одесская обл - 8260 (+222)
- Полтавская обл - 916 (+30)
- Ровенская обл - 9634 (+99)
- Сумская обл - 1769 (+89)
- Тернопольская обл - 7067 (+226)
- Харьковская обл - 10692 (+380)
- Херсонская обл - 464 (+20)
- Хмельницкая обл - 2979 (+131)
- Черновицкая обл - 10958 (+172)
- Черкасская обл - 1849 (+93)
- Черниговская обл - 2230 (+80).
Напомним, на протяжении 3 сентября коронавирус в Украине обнаружили у 2 723 человек, 2 сентября - у 2 430, 1 сентября - у 2 495.
Ранее правительство спрогнозировало до 3 тыс. больных COVІD-19 ежедневно до конца сентября. Результатом такого увеличения больных будет загруженность больничных коек по стране на 80%.