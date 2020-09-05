В Украине снова зафиксировали рекорд по количеству новых случаев коронавируса

За сутки COVID-19 диагностировали у 2 836 человек, больше всего в Харьковской области - 380.

В Украине снова зафиксировали рекорд по количеству новых случаев коронавируса
Фото: facebook/Чернівецька обласна державна адміністрація

В Украине снова зафиксировали рекорд по количеству новых случаев коронавируса. В течение 4 сентября COVID-19 диагностировали у 2 836 человек. Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга СНБО.

За последние сутки умерли 50 пациентов, таким образом количество жертв коронавируса в Украине достигло 2 811.

Больше всего новых случаев обнаружили в Харьковской области (380) и Киеве (315), также в Тернопольской (226) и Одесской (222) областях.

За минувшие сутки выздоровели 1036 пациентов. Всего коронавирус с начала эпидемии подхватили 133 787 украинцев. Сейчас болеют 69 327 человек.

Статистика в регионах:

  • Винницкая обл - 4324 (+55)
  • Волынская обл - 5791 (+68)
  • Днепропетровская обл - 2625 (+55)
  • Донецкая обл - 1591 (+15)
  • Житомирская обл - 3622 (+72)
  • Закарпатская обл - 7988 (+100)
  • Запорожская обл - 1848 (+80)
  • Ивано-Франковская обл - 10011 (+166)
  • Кировоградская обл - 846 (+5)
  • г. Киев - 14792 (+315)
  • Киевская обл - 6105 (+88)
  • Львовская обл - 15507 (+195)
  • Луганская обл - 415 (+22)
  • Николаевская обл - 1504 (+58)
  • Одесская обл - 8260 (+222)
  • Полтавская обл - 916 (+30)
  • Ровенская обл - 9634 (+99)
  • Сумская обл - 1769 (+89)
  • Тернопольская обл - 7067 (+226)
  • Харьковская обл - 10692 (+380)
  • Херсонская обл - 464 (+20)
  • Хмельницкая обл - 2979 (+131)
  • Черновицкая обл - 10958 (+172)
  • Черкасская обл - 1849 (+93)
  • Черниговская обл - 2230 (+80).

Напомним, на протяжении 3 сентября коронавирус в Украине обнаружили у 2 723 человек, 2 сентября - у 2 430, 1 сентября - у 2 495.

Ранее правительство спрогнозировало до 3 тыс. больных COVІD-19 ежедневно до конца сентября. Результатом такого увеличения больных будет загруженность больничных коек по стране на 80%.

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