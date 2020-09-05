В Иране взорвалась цистерна с хлором, более 200 пострадавших

Причиной взрыва называют «невнимательность и халатное отношение» водителя во время транспортировки.

В Иране взорвалась цистерна с хлором, более 200 пострадавших
Фото: twitter.com/sadat0_7

На западе Ирана в провинции Илам в результате взрыва цистерны с хлором пострадали по меньшей мере 217 человек. Об этом пишет Al Arabiya.

Цистерна находилась в кузове грузового автомобиля. Взрыв произошел во время транспортировки.

Причиной взрыва называют "невнимательность и халатное отношение" водителя грузовика.

Пострадавшие имеют химические травмы различной тяжести. Сообщений о погибших нет.

По словам руководителя медицинского университета провинции, все больницы города переведены в усиленную готовность.

Напомним, в результате взрыва аммиачной селитры в порту Бейрута в августе погибли 190 человек, 6 500 пострадали, 300 тысяч остались без крова. ООН прогнозирует, что из-за взрыва в Бейруте половине населения Ливана угрожает голод.

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