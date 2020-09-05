На Киевщине задержан подозреваемый в убийстве и изнасилованиях, жертв просят обратиться в полицию

Сотрудники полиции Киевской области задержали мужчину, который подозревается в умышленном убийстве и изнасиловании женщин. Правоохранители просят женщин, ставших жертвами подозреваемого, обратиться в полицию и дать показания.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы ГУ Нацполиции в Киевской области.

Полицейские выяснили личность и задержали подозреваемого в убийстве женщины, тело которой было обнаружено летом 2019 на поле в Макаровском районе Киевской области.

Им оказался 53-летний уроженец Житомирской области, который в свое время отбывал наказание за совершенные преступления, последний раз – 5 лет лишения свободы за грабеж.

“Также работники полиции доказали его причастность к совершению еще 4 преступлений – грабежи, изнасилования и насильственное удовлетворение половой страсти неестественным путем”, – сообщает пресс-служба полиции Киевщины.

Злоумышленнику объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного п. 6 ч. 2. ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.

Суд избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в Яготине Киевской области правоохранители задержали 15-летнего подростка по подозрению в убийстве 12-летней девочки. Ее тело с синяками на шее нашли возле водоема.

Фото: пресс-служба ГУ Нацполиции в Киевской области