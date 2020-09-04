На Харьковщине наблюдаются отдельные очаги тления, пожарные задействовали два самолета и вертолет

В Харьковской области продолжается тушение лесного пожара, возникшего два дня назад.

По состоянию на 7:00 4 сентября открытого огня нет, проводится догашение отдельных очагов тления лесной подстилки и остатков древесины внутри контролируемого периметра, информирует пресс-центр ГСЧС.

"К тушению привлечены 479 человек и 78 единиц техники, из них от ГСЧС 235 человек личного состава и 54 единицы техники, в том числе 2 пожарных самолета и 1 вертолет, которым осуществлено 73 сброса (254 тонны воды)", - сказано в сообщении.

Напомним, 2 сентября в 12:54 вблизи с. Воробьевка Двуречанского района Харьковской области возник пожар в лесном массиве. Около 15:00 из-за сильного порывистого ветра огонь распространился в направлении населенных пунктов Воробьевка и Гряниковка. В результате пожара уничтожено 22 жилых дома, отселены 33 человека, и из-за отравления продуктами горения за медицинской помощью обратился один человек.

3 сентября на место происшествия прибыл глава МВД Арсен Аваков вместе с первым заместителем главы Нацполиции Евгением Ковалем и первым заместителем главы Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Олегом Мельчуцким. Также в Харьковскую область отправились вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, министр обороны Андрей Таран и министр социальной политики Марина Лазебная.

Чиновники провели воздушный мониторинг районов, наиболее пострадавших от пожаров, а также провели совещание оперативного штаба.

Министр внутренних дел пообещал, что хозяева полностью уничтоженных домов получат максимальную компенсацию - примерно 300 тысяч гривен. Люди, которые пострадали меньше - получат меньшую компенсацию. На месте будет работать специальная комиссия, которая оценит последствия пожара.