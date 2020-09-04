Новый антирекорд по коронавирусу в Украине: за сутки заразились около 3000 человек

Новый антирекорд по коронавирусу: в Украине за сутки заразились около 3000 человек

В Украине за последние сутки обнаружено 2723 новых больных коронавирусом, что на 228 человек больше, чем предыдущий максимум, который был установлен 29 августа. С начала эпидемии СOVID-19 официально подтверждено у 130 951 украинских граждан. Выздоровели - 60 613 человек.

За последние сутки 51 украинец скончался от коронавируса, еще 937 человек успешно побороли болезнь. Больше всего случаев заболевания, по состоянию на 4 сентября, зафиксировано в Харьковской области (+371), Киеве (+319), Одесской области (+225), Тернопольской области (+204), Львовской (+196) и Черновицкой областях (+162).

Рейтинг областей выглядит таким образом:

  • Львовская область — 15312
  • Киев — 14447
  • Черновецкая область — 10786
  • Харьковская область — 10312
  • Ивано-Франковская область — 9845
  • Ровенская область — 9535
  • Одесская область – 8038
  • Закрапатская область – 7888
  • Тернопольская область — 6841
  • Киевская область — 6017
  • Волынская область – 5723
  • Винницкая область — 4269
  • Житомирская область — 3550
  • Хмельницкая область — 2848
  • Днепропетровская область — 2570
  • Черниговская область – 2150
  • Запорожская область — 1768
  • Черкасская область — 1756
  • Сумская область — 1680
  • Донецкая область — 1576
  • Николаевская область — 1446
  • Полтавская область — 886
  • Кировоградская область — 841
  • Херсонская область — 444
  • Луганская область — 393
Новый антирекорд по коронавирусу: в Украине за сутки заразились около 3000 человек

С понедельника, 7 сентября, в Украине начнет действовать новое эпидемическое зонирование. Ситуация с коронавирусом в Украине усугубляется, из-за чего пришлось расширить список областей, которые попадут в "красную" зону.

Напомним, адаптивный карантин в Украине длится до 31 октября. В рамках ограничений Кабмин ввел запрет на въезд в Украину иностранцев с 29 августа по 28 сентября, запретил работу ночных клубов и дискотек, а также массовых концертов и развлекательных мероприятий. По словам премьера Дениса Шмыгаля, волн эпидемии коронавируса в Украине может быть очень много, и до появления вакцины говорить об исчезновении болезни довольно рано.


Лобанова Єлизавета, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Украине грозит эпидемия гриппа «Гонконг» - вирусологиУкраине грозит эпидемия гриппа «Гонконг» - вирусологи
В Киеве человек вылез на кондиционер на 23-м этаже, спасаясь от пожара этажом вышеВ Киеве человек вылез на кондиционер на 23-м этаже, спасаясь от пожара этажом выше
В Бердянске из-за больного ковидом ученика на самоизоляцию отправили целый классВ Бердянске из-за больного ковидом ученика на самоизоляцию отправили целый класс
В Харьковской области полиция эвакуировала цыганские семьи из-за столкновений с местными жителямиВ Харьковской области полиция эвакуировала цыганские семьи из-за столкновений с местными жителями
В Киеве горит элитная застройка Тайран ТауэрсВ Киеве горит элитная застройка Тайран Тауэрс
Блок рекламы


Похожие новости
В сети появился новый трейлер фильма о Бонде "Не время умирать"В сети появился новый трейлер фильма о Бонде "Не время умирать"
В Киеве за сутки от коронавирусной болезни скончались 8 человекВ Киеве за сутки от коронавирусной болезни скончались 8 человек
В Киеве человек вылез на кондиционер на 23-м этаже, спасаясь от пожара этажом вышеВ Киеве человек вылез на кондиционер на 23-м этаже, спасаясь от пожара этажом выше
За сутки в Украине выявлено 2 430 новых носителей коронавирусаЗа сутки в Украине выявлено 2 430 новых носителей коронавируса
За сутки в Киеве обнаружили 280 новых случаев коронавирусаЗа сутки в Киеве обнаружили 280 новых случаев коронавируса
Украине грозит эпидемия гриппа «Гонконг» - вирусологиУкраине грозит эпидемия гриппа «Гонконг» - вирусологи
В Киеве вспышка коронавируса: за сутки 332 больныхВ Киеве вспышка коронавируса: за сутки 332 больных
За сутки в Украине выявили более 2 тысяч носителей коронавирусаЗа сутки в Украине выявили более 2 тысяч носителей коронавируса
Правоохранители задержали в Киеве группу подозреваемых в похищении человека (фото)Правоохранители задержали в Киеве группу подозреваемых в похищении человека (фото)
В Киеве коронавирусом заразились еще 277 человек, 17 из них - детиВ Киеве коронавирусом заразились еще 277 человек, 17 из них - дети
Последние новости
Подгружаем последние новости