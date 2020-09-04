Новый антирекорд по коронавирусу: в Украине за сутки заразились около 3000 человек

В Украине за последние сутки обнаружено 2723 новых больных коронавирусом, что на 228 человек больше, чем предыдущий максимум, который был установлен 29 августа. С начала эпидемии СOVID-19 официально подтверждено у 130 951 украинских граждан. Выздоровели - 60 613 человек.

За последние сутки 51 украинец скончался от коронавируса, еще 937 человек успешно побороли болезнь. Больше всего случаев заболевания, по состоянию на 4 сентября, зафиксировано в Харьковской области (+371), Киеве (+319), Одесской области (+225), Тернопольской области (+204), Львовской (+196) и Черновицкой областях (+162).

Рейтинг областей выглядит таким образом:

Львовская область — 15312

Киев — 14447

Черновецкая область — 10786

Харьковская область — 10312

Ивано-Франковская область — 9845

Ровенская область — 9535

Одесская область – 8038

Закрапатская область – 7888

Тернопольская область — 6841

Киевская область — 6017

Волынская область – 5723

Винницкая область — 4269

Житомирская область — 3550

Хмельницкая область — 2848

Днепропетровская область — 2570

Черниговская область – 2150

Запорожская область — 1768

Черкасская область — 1756

Сумская область — 1680

Донецкая область — 1576

Николаевская область — 1446

Полтавская область — 886

Кировоградская область — 841

Херсонская область — 444

Луганская область — 393

С понедельника, 7 сентября, в Украине начнет действовать новое эпидемическое зонирование. Ситуация с коронавирусом в Украине усугубляется, из-за чего пришлось расширить список областей, которые попадут в "красную" зону.

Напомним, адаптивный карантин в Украине длится до 31 октября. В рамках ограничений Кабмин ввел запрет на въезд в Украину иностранцев с 29 августа по 28 сентября, запретил работу ночных клубов и дискотек, а также массовых концертов и развлекательных мероприятий. По словам премьера Дениса Шмыгаля, волн эпидемии коронавируса в Украине может быть очень много, и до появления вакцины говорить об исчезновении болезни довольно рано.