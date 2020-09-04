Новый антирекорд по коронавирусу в Украине: за сутки заразились около 3000 человек
В Украине за последние сутки обнаружено 2723 новых больных коронавирусом, что на 228 человек больше, чем предыдущий максимум, который был установлен 29 августа. С начала эпидемии СOVID-19 официально подтверждено у 130 951 украинских граждан. Выздоровели - 60 613 человек.
За последние сутки 51 украинец скончался от коронавируса, еще 937 человек успешно побороли болезнь. Больше всего случаев заболевания, по состоянию на 4 сентября, зафиксировано в Харьковской области (+371), Киеве (+319), Одесской области (+225), Тернопольской области (+204), Львовской (+196) и Черновицкой областях (+162).
Рейтинг областей выглядит таким образом:
- Львовская область — 15312
- Киев — 14447
- Черновецкая область — 10786
- Харьковская область — 10312
- Ивано-Франковская область — 9845
- Ровенская область — 9535
- Одесская область – 8038
- Закрапатская область – 7888
- Тернопольская область — 6841
- Киевская область — 6017
- Волынская область – 5723
- Винницкая область — 4269
- Житомирская область — 3550
- Хмельницкая область — 2848
- Днепропетровская область — 2570
- Черниговская область – 2150
- Запорожская область — 1768
- Черкасская область — 1756
- Сумская область — 1680
- Донецкая область — 1576
- Николаевская область — 1446
- Полтавская область — 886
- Кировоградская область — 841
- Херсонская область — 444
- Луганская область — 393
С понедельника, 7 сентября, в Украине начнет действовать новое эпидемическое зонирование. Ситуация с коронавирусом в Украине усугубляется, из-за чего пришлось расширить список областей, которые попадут в "красную" зону.
Напомним, адаптивный карантин в Украине длится до 31 октября. В рамках ограничений Кабмин ввел запрет на въезд в Украину иностранцев с 29 августа по 28 сентября, запретил работу ночных клубов и дискотек, а также массовых концертов и развлекательных мероприятий. По словам премьера Дениса Шмыгаля, волн эпидемии коронавируса в Украине может быть очень много, и до появления вакцины говорить об исчезновении болезни довольно рано.