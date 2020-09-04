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2020-09-04
В центре Тбилиси прогремел взрыв, есть погибший и пострадавшие
По предварительным данным, один человек погиб, еще двое получили ранения.
Фото: 1tv.ge (скріншот відео)
В центре столицы Грузии Тбилиси у здания Большого концертного зала филармонии произошел взрыв.
Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на грузинские СМИ.
По предварительным данным, один человек погиб, еще двое получили ранения.
Что именно взорвалось у здания филармонии, пока не установлено. На месте взрыва находятся бригады скорой помощи и полицейские.
МВД Грузии пока не комментирует произошедшее.
По данным СМИ, инцидент произошел в клубе "Дежавю", где идет ремонт. Вероятно, там мог взорваться газовый баллон.
Напомним, в январе прошлого года три человека погибли и еще несколько пострадали из-за взрыва в результате утечки газа в жилом доме на окраине Тбилиси.