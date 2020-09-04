В сети появился новый трейлер фильма о Бонде "Не время умирать"

Дэниел Крейг в последний раз сыграл самого прославленного киношпиона в мире.

В сети появился новый трейлер фильма о Бонде "Не время умирать"
Деніел Крейг у ролі Джеймса Бонда
Фото: Скріншот

В сети появился второй официальный трейлер фильма "007: Не время умирать", главным героем которого является известный на весь мир вымышленный шпион Джеймс Бонд.

Новая лента от кинокомпании Universal - это уже 25 фильм франшизы о Бонде. Предыдущий официальный трейлер был обнародован еще в 2019 году.

Это последний фильм о Джеймсе Бонде, роль которого исполнит Дэниел Крейг. Он играл самого популярного киношпиона в четырех фильмах: "Казино Рояль" (2007), "Квант милосердия" (2008), "Скайфолл" (2012) и "Спектр".

По сюжету нового фильма Бонд будет бороться с загадочным вором, роль которого сыграл звезда сериала "Мистер Робот" Рами Малек. После выхода на пенсию агент MI6 отдыхает на Ямайке, однако соглашается принять участие в последней спецоперации - расследовании исчезновения ученого.

"Девушку Бонда" на этот раз сыграла французская актриса Леа Сейду.

Напомним, что изначально премьера фильма была запланирована на конец 2019 года, но перенесена на апрель 2020-го. Из-за пандемии коронавируса выпуск фильма отложили на 25 ноября 2020 года для Украины и 12 ноября для Европы.

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