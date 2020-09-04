В Умани переполнено инфекционное отделение для больных коронавирусом

На 18 больных есть только 14 коек в больницах.

В Умани на данный момент переполнено инфекционное отделение для больных коронавирусом. Об этом в эксклюзивном комментарии для LB.ua сообщил городской голова Умани Александр Цебрий.

По его словам, Уманская городская больница рассчитана на 35 коек, только 14 из них - в боксированных отделениях и пригодны для лечения людей с Covid-19.

"На 14 коек у нас на сегодня 18 больных. Наше инфекционное отделение переполнено", - заявил мэр Умани.

"Поэтому ситуацию, когда будет вероятная вспышка коронавируса, я боюсь представить", - добавил он.

Напомним, также Цебрий сообщил, что в Умани коронавирус обнаружили у шестерых паломников-хасидов, прибывших для празднования иудейского Нового года - Рош ха-Шана. В городе расположена могила духовного лидера хасидов Нахмана. В прошлом году в торжествах приняли участие 30 тысяч паломников.