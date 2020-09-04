В Умани переполнено инфекционное отделение для больных коронавирусом

На 18 больных есть только 14 коек в больницах.

В Умани переполнено инфекционное отделение для больных коронавирусом
Фото: facebook/Чернівецька обласна державна адміністрація

В Умани на данный момент переполнено инфекционное отделение для больных коронавирусом. Об этом в эксклюзивном комментарии для LB.ua сообщил городской голова Умани Александр Цебрий.

По его словам, Уманская городская больница рассчитана на 35 коек, только 14 из них - в боксированных отделениях и пригодны для лечения людей с Covid-19.

"На 14 коек у нас на сегодня 18 больных. Наше инфекционное отделение переполнено", - заявил мэр Умани.

"Поэтому ситуацию, когда будет вероятная вспышка коронавируса, я боюсь представить", - добавил он.

Напомним, также Цебрий сообщил, что в Умани коронавирус обнаружили у шестерых паломников-хасидов, прибывших для празднования иудейского Нового года - Рош ха-Шана. В городе расположена могила духовного лидера хасидов Нахмана. В прошлом году в торжествах приняли участие 30 тысяч паломников.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Украине грозит эпидемия гриппа «Гонконг» - вирусологиУкраине грозит эпидемия гриппа «Гонконг» - вирусологи
В Киеве человек вылез на кондиционер на 23-м этаже, спасаясь от пожара этажом вышеВ Киеве человек вылез на кондиционер на 23-м этаже, спасаясь от пожара этажом выше
В Бердянске из-за больного ковидом ученика на самоизоляцию отправили целый классВ Бердянске из-за больного ковидом ученика на самоизоляцию отправили целый класс
В Харьковской области полиция эвакуировала цыганские семьи из-за столкновений с местными жителямиВ Харьковской области полиция эвакуировала цыганские семьи из-за столкновений с местными жителями
В Киеве горит элитная застройка Тайран ТауэрсВ Киеве горит элитная застройка Тайран Тауэрс
Блок рекламы


Похожие новости
На Буковине открывают 16-ю госпитальную базу для больных COVID-19На Буковине открывают 16-ю госпитальную базу для больных COVID-19
Степанов: в больницах заняты уже 44% коек для больных коронавирусомСтепанов: в больницах заняты уже 44% коек для больных коронавирусом
В Киеве вспышка коронавируса: за сутки 332 больныхВ Киеве вспышка коронавируса: за сутки 332 больных
В Киеве коронавирусом заразились еще 277 человек, 17 из них - детиВ Киеве коронавирусом заразились еще 277 человек, 17 из них - дети
В Украине за сутки подтвержден 2141 новый случай инфицирования коронавирусомВ Украине за сутки подтвержден 2141 новый случай инфицирования коронавирусом
В Умани местные жители не пускали хасидов на паломничество
За прошедшие сутки в Украине умерло больше всего пациентов с коронавирусомЗа прошедшие сутки в Украине умерло больше всего пациентов с коронавирусом
В Киеве количество инфицированных коронавирусом за все время вспышки превысило 12 тысячВ Киеве количество инфицированных коронавирусом за все время вспышки превысило 12 тысяч
Ольга Фреймут заразилась коронавирусом: первые подробностиОльга Фреймут заразилась коронавирусом: первые подробности
Количество инфицированных коронавирусом в Украине превысило 100 тысяч человекКоличество инфицированных коронавирусом в Украине превысило 100 тысяч человек
Последние новости
Подгружаем последние новости