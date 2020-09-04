В Луганской области продолжается тушение трех очагов пожаров в двух районах

Открытого огня не наблюдается.

В Луганской области продолжается тушение трех очагов пожаров в двух районах
Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

По состоянию на 7:00 4 сентября продолжается тушение трех очагов пожаров сухой травы и лесных насаждений, возникших 2 сентября.

По данным пресс-центра ГСЧС, открытого огня не наблюдается. Спасатели ликвидируют тление лесной подстилки и остатков древесины внутри контролируемого периметра в двух районах области (Новоайдарский район с. Лобачево и с. Лопаскино и Станично-Луганский район с. Болотино).

К тушению пожаров привлечено 404 человека и 73 единицы техники, из них от ГСЧС 245 человек личного состава и 47 единиц техники.

С целью оказания помощи в тушении лесных пожаров на территории Луганской области от ГСЧС дополнительно привлечено 135 человек и 27 единиц техники из Донецкой, Днепропетровской и Полтавской областей.

Ранее сообщалось, что во время тушения огня на Луганщине погиб военный, который считался пропавшим без вести, двое военных получили ожоги.

Командование ООС считает, что причиной пожаров в Луганской области является умышленный поджог.

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