В Киеве за сутки от коронавирусной болезни скончались 8 человек

В Киеве за сутки от коронавирусной болезни скончались 8 человек

За прошедшие сутки в столице зафиксировано 319 новіх носителей коронавируса. В киевские больницы госпитализированы 59 пациентов с COVID-19. Восемь человек за сутки скончались от коронавирусной болезни.  умерли. 

Об этом КВ стало известно из сообщения пресс-службы Киевской горгосадминистрации (КГГА).

“Вирус не отступает! Ситуация ухудшается. За минувшие сутки – плюс 319 больных! Умерли 8 человек. Всего коронавирус унес жизни 230 киевлян. И в течение последней недели количество летальных случаев не уменьшается. А подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 14 477”, – сообщил во время онлайн пресс-конференции мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, среди заболевших: 158 женщин в возрасте от 18 до 85 лет и восемь девочек от четырех месяцев до 14 лет. А также 142 мужчины в возрасте от 19 до 81 года и 11 мальчиков от 4 до 17 лет. Заболели также 17 медиков.

Столичный градоначальник также сообщил, что в больницы Киева попали 59 пациентов. Другие – на самоизоляции под контролем врачей. Выздоровели за минувшие сутки 63 человека. Всего коронавирус преодолели 4616 жителей Киева.

“Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком и Днепровском районах – по 48, в Святошинском – 35, в Печерском и Соломенском районах – по 33 случая”, – рассказал Виталий Кличко.

Отметим, по состоянию на 9:00 4 сентября в Украине зафиксировано 130 951 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 2761 летальный, 60613 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 2723 новых случая. Это новый антирекорд по количеству носителей коронавируса, выявленных за сутки.

Фото: depositphotos.com


Игорь Бровко, КиевВласть

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