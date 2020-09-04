Полиция Киевщины раскрыла убийство работницы Верховной Рады

Задержанный был 5 раз судим за насильственные преступления.

Национальная полиция Киевщины задержала мужчину, подозреваемого в убийстве гардеробщицы Верховной Рады Антонины Шпир.

Об этом сообщил на брифинге руководитель Главного управления полиции Киевщины Андрей Небитый.

"Задержанный оказался гражданином Украины, который неоднократно был судим за насильственные преступления ... В 2016 году он вышел на свободу", - заявил Небитый.

По его словам, правоохранители получили еще 5 сообщений от женщин по насильственным действиям, которые совершил задержанный.

Следствие установило, что 29 июня 2019 года задержанный ограбил и убил женщину, которая шла через поле к маршрутному такси.

По данным правоохранителей, задержанный ранее был 5 раз судим. Он нигде не работал и жил за счет ограбления женщин.

Сейчас мужчину подозревают по статьям 187 (разбой), 115 (Умышленное убийство) и 153 (Насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в июне 2019 года тело Антонины Шпир, которая работала в гардеробе Верховной Рады, нашли в поле в Киевской области.