У пенсионерки в Киеве нашли схрон с боеприпасами и гранатами

Пенсионерка уверяет, что их мог оставить знакомый, который помогал в домашних делах и снимал у нее комнату.

Фото: facebook.com

Столичные правоохранители обнаружили у пенсионерки на балконе предметы, похожие на патроны к автоматическому оружию и гранаты.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Патрульной полиции Киева .

"Сегодня на линию 102 позвонила жительница дома по улице Милютенко. Пожилая женщина решила убрать на балконе и обнаружила среди своих вещей лишние. Патрульные, прибывшие на вызов, обнаружили в доме 73-летней женщины предметы, похожие на гранаты и патроны", - говорится в сообщении.

По мнению пенсионерки, там их мог оставить знакомый, который помогал в домашних делах и снимал у нее комнату.

Фото: facebook.com

Фото: facebook.com

Патрульные вызвали на место взрывотехников и следственно-оперативную группу Деснянского района, а до приезда специалистов охраняли место происшествия для безопасности граждан.

Напомним, 31 августа в городе Люботин на Харьковщине

обнаружили большой схрон с боеприпасами, обустроенный в гараже.