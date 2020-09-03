На Харьковщине пьяный сотрудник СБУ устроил стрельбу в кафе

2 сентября старший консультант-эксперт СБУ ранил из травматического пистолета "ПМ-Т" посетителя одного из кафе на Харьковщине.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

"По предварительной информации, 2 сентября 2020 года около 4:00 утра старший консультант-эксперт СБУ , находясь в состоянии алкогольного опьянения в развлекательном заведении, произвел три выстрела из специального средства "«ПМ-Т", в результате чего 30-летний гражданин получил несколько пулевых ранений. Персонал заведения нажал на тревожную кнопку и вызвал полицию, которая после выезда на вызов по подследственности передала дело ГБР", - говорится в сообщении.

Фото: dbr.gov.ua

Фото: dbr.gov.ua

Фото: dbr.gov.ua

Отмечается, что следователи территориального управления ГБР в Полтаве открыли уголовное производство по факту стрельбы. Предварительная квалификация: хулиганство, совершенное с применением огнестрельного оружия (ч. 4 ст. 296 УК Украины). Подозреваемому грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, Служба безопасности Украины задержала на взятке начальника оперативного управления Главного управления ГФС в Тернопольской области.