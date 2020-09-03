В Киеве человек вылез на кондиционер на 23-м этаже, спасаясь от пожара этажом выше

Днем 3 сентября в центре Киева произошел пожар в многоэтажном доме. Пожарные ликвидируют пожар.

Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA/

Об этом информирует пресс-центр ГСЧС.

"В Шевченковском районе по ул. Сикорского, 4 в 25-этажном жилом доме возник пожар в квартире на 24 этаже. Спасен владелец квартиры", - говорится в сообщении.

К тушению пожара привлечены 43 человека личного состава и 11 единиц техники.

Киев Оперативный обнародовал видео, на котором видно, как, спасаясь от огня, женщина вылезла из окна и стоит на кондиционере.