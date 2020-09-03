Основатель компании Taryan Group о ЧП на строительстве ЖК "Мы прошли тест на пожароустойчивость"

Возгорание на техническом этаже застройки ЖК случилось вечером 2 сентября.

Здания жилого комплекса Taryan Towers успешно прошли тест на устойчивость к пожарам. Так основатель и владелец девелоперской компании Taryan Group Артур Мхитарян в своей заметке на странице в Facebook прокомментировал вчерашний инцидент на стройплощадке.

"Возгорание было точечным на внешней стороне технического этажа, продолжалось около 15 минут и локализовано силами нашей службы безопасности еще до приезда ГСЧС. Повреждения здания нет", - написал он.

Отдельно Мхитарян подчеркнул, что на видео, появившихся в сети, видно, что для утепления фасадов используется материал, который не горит.

"Загорелся небольшой сегмент гидроизоляции, который расположен на перекрытии, на внешней стороне здания. По технологическому процессу эта гидроизоляция покрывается бетонной стяжкой, после чего она становится полностью закрытой от внешних воздействий. Возгорание случилось на том участке, где строители еще не приступили к покрытию гидроизоляции. Среди возможных причин источника теплового воздействия рассматриваются окурок и искра", - говорится в заметке.

Фото: Артур Мхитарян

Отдельно девелопер рассказал о мерах пожарной безопасности, предусмотренных проектом Taryan Towers: система пожарной сигнализации и оповещения, управление эвакуацией и автоматика противопожарных систем.

Также дома будут оснащены тремя, а не двумя, как этого минимально требуют госстандарты, лифтами для доставки пожарных команд на любой этаж. Кроме того, в каждой секции предусмотрены две незадымляемых лестницы. Они в течение длительного периода не пропускают огонь и дым и позволяют безопасно покинуть здание.

"Также у нас предусмотрена спринклерная система тушения пожаров во всех зонах общего пользования. На каждом этаже предусмотрены средства индивидуальной защиты и пожарные гидранты, а также сигнализация и система мгновенного оповещения", - пояснил Мхитарян.

"Кто-то ищет сенсацию, но ничего страшного не произошло. Это возгорание закончилось, не начавшись. Но можно констатировать, что это был тест на пожароустойчивость дома, и он пройден", - резюмировал девелопер.

Напомним, вчера на строительной площадке Taryan Towers произошло возгорание. Сообщается, что его локализовали за 15 минут до приезда ГСЧС.

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