Полиция Киевщины установила 22 участника конфликта со стрельбой в Украинке

После произошедшего сегодня в городе Украинка на Киевщине конфликта со стрельбой полиция провела ряд оперативно-разыскных мероприятий. В результате правоохранители установили 22 участника конфликта с перестрелкой. Проведено уже 10 обысков по установленным адресам участников инцидента.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы ГУ Нацполиции Киевской области.

Как сообщалось ранее, группа неизвестных лиц приехала на автомобилях из Киева в кафе в город Украинка, что на Обуховщине, и устроили конфликт, переросший в стрельбу из травматического оружия. В ответ на это местные применили охотничье оружие.

Всего, по данным полиции, прозвучало до 10 выстрелов.

Отмечается, что участники конфликта и персонал кафе сделали все возможное, чтобы скрыть это преступление: изменили обстановку, собрали гильзы и уничтожили следы.

Для получения видео с камер наблюдения полицейские провели неотложный обыск и изъяли сервер.

Согласно сообщению, при проведении оперативно-розыскных мероприятий, анализа видеозаписей и свидетельских показаний полицейские установили, что к совершению хулиганских действий причастны 15 местных жителей и 7 приезжих лиц из столицы, в томе числе и граждане РоSSийской Федерации.

Как сообщается, уже проведено 10 обысков по установленным адресам участников инцидента.

Также сообщается, что пострадавшие, обратившиеся в больницу с ранениями, отказались от объяснений и сотрудничества со следствием. Их жизни ничего не угрожает.

Ранее KV сообщала, что группа неизвестных лиц приехала на автомобилях из Киева в город Украинка Обуховского района и устроила стрельбу. В СМИ также появилась информация, что якобы бандитские группировки не сошлись в вопросе кандидатов на выборах в местный горсовет.