За сутки в Украине выявлено 2 430 новых носителей коронавируса

За сутки в Украине выявлено 2 430 новых носителей коронавируса

В Украине зафиксировано 2 430 новых носителей коронавирусной болезни COVID-19. Всего за сутки выздоровели 859 пациентов.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Минздрава. 

3 сентября (по состоянию на 9:00) в Украине 128 228 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2 710 летальных, 59 676 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 2 430 новых случаев. Всего проведено 1 621 697 тестирований методом ПЦР. Всего за сутки выздоровели 859 пациентов.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область – 4194 случая;

Волынская область – 5662 случая;

Днепропетровская область – 2518 случаев;

Донецкая область – 1549 случаев;

Житомирская область – 3471 случай;

Закарпатская область – 7788 случаев;

Запорожская область – 1708 случаев;

Ивано-Франковская область – 9685 случаев;

Кировоградская область – 833 случая;

Киев – 14 158 случаев;

Киевская область – 5931 случай;

Львовская область – 15 116 случаев;

Луганская область – 373 случаев;

Николаевская область – 1372 случая;

Одесская область – 7813 случаев;

Полтавская область – 855 случаев;

Ровенская область – 9476 случаев;

Сумская область – 1629 случаев;

Тернопольская область – 6637 случаев;

Харьковская область – 9941 случай;

Херсонская область – 435 случаев;

Хмельницкая область – 2740 случаев;

Черновицкая область – 10624 случая;

Черкасская область – 1670 случаев;

Черниговская область – 2050 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 3 сентября 2020 в Центр поступило 2807 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 189 516 сообщений о подозрении на COVID-19.

Как сообщала KV, у сотрудника Киевского апелляционного суда выявили COVID-19. Сейчас в помещении суда осуществляется усиленная дезинфекция помещения и принимаются все возможные противоэпидемические мероприятия. В то же время Киевский апелляционный суд продолжает работать в штатном режиме с соблюдением противоэпидемических мер. 

Отметим, на Оболони закрыли уже вторую школу на карантин с начала учебного года – это школа № 18. Ее закрыли из-за обнаружения носителей COVID-19. Ранее на дистанционное обучение была переведена оболонская школа № 240. 

Напомним, в Министерстве образования Украины рассказали, как будут работать детские сады в условиях карантина. Среди прочего, будут запрещены мягкие игрушки, а также родительские собрания. 

Фото: “Фокус”


Сергей Албул, КиевВласть

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