За сутки в Украине выявлено 2 430 новых носителей коронавируса
В Украине зафиксировано 2 430 новых носителей коронавирусной болезни COVID-19. Всего за сутки выздоровели 859 пациентов.
Об этом
3 сентября (по состоянию на 9:00) в Украине 128 228 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2 710 летальных, 59 676 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 2 430 новых случаев. Всего проведено 1 621 697 тестирований методом ПЦР. Всего за сутки выздоровели 859 пациентов.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область – 4194 случая;
Волынская область – 5662 случая;
Днепропетровская область – 2518 случаев;
Донецкая область – 1549 случаев;
Житомирская область – 3471 случай;
Закарпатская область – 7788 случаев;
Запорожская область – 1708 случаев;
Ивано-Франковская область – 9685 случаев;
Кировоградская область – 833 случая;
Киев – 14 158 случаев;
Киевская область – 5931 случай;
Львовская область – 15 116 случаев;
Луганская область – 373 случаев;
Николаевская область – 1372 случая;
Одесская область – 7813 случаев;
Полтавская область – 855 случаев;
Ровенская область – 9476 случаев;
Сумская область – 1629 случаев;
Тернопольская область – 6637 случаев;
Харьковская область – 9941 случай;
Херсонская область – 435 случаев;
Хмельницкая область – 2740 случаев;
Черновицкая область – 10624 случая;
Черкасская область – 1670 случаев;
Черниговская область – 2050 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 3 сентября 2020 в Центр поступило 2807 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 189 516 сообщений о подозрении на COVID-19.
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Отметим, на Оболони закрыли уже вторую школу на карантин с начала учебного года – это школа № 18. Ее закрыли из-за обнаружения носителей COVID-19. Ранее на дистанционное обучение была переведена оболонская школа № 240.
Напомним, в Министерстве образования Украины рассказали, как будут работать детские сады в условиях карантина. Среди прочего, будут запрещены мягкие игрушки, а также родительские собрания.
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