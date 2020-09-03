Жителей Киева и Киевщины предупредили о высоком уровне пожарной опасности 3 и 4 сентября

Сегодня, 3 сентября, в Киеве и Киевской области ожидается высокий уровень пожарной опасности. Он сохранится и в пятницу, 4 сентября.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Киевской горгосадминистрации (КГГА).

В Управлении по вопросам гражданской защиты киевлян призвали осторожно обращаться с огнем и соблюдать правила пожарной безопасности.

В частности, в течение пожароопасного периода запрещается:

разведение костра в лесу и лесопосадках, кроме тех, которые связаны с технологическими требованиями лесохозяйственных мероприятий в специально предусмотренных для этого местах;

заезд на территорию лесного фонда (кроме транзитных путей) транспортных средств и других механизмов;

курить, бросать в лесу и лесопосадках непогашенные спички, окурки;

оставлять в лесу пропитанный бензином, керосином, маслом или другими горючими веществами ветошь;

заправлять в лесу, лесопосадках топливные баки во время работы двигателя;

выжигать траву и другие растительные остатки на землях лесного фонда, сельскохозяйственных угодьях, а также на других земельных участках, непосредственно примыкающих к лесу.

При обнаружении возгорания в лесах, посадках и на открытых территориях, граждан просят немедленно звонить по телефону “101”.

Напомним, за неделю с 24 по 30 августа пожарно-спасательными подразделениями Киевской области был осуществлен 181 выезд. Всего в 2020 году спасателями Киевщины было осуществлено 9 207 выездов.

Фото: фейсбук ГУ ГСЧС в Киевской области