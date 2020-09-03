В Киеве из-за аварии без света остались более 600 многоэтажек и 800 частных домов

В Киеве на высоковольтной подстанции "Приорская" аварийно отключился трансформатор - из-за аварии без электроснабжения оказались около 650 жилых и 800 частных домов.

Об этом сообщается на сайте КГГА.

"Без электроснабжения оказались около 650 жилых и 800 частных домов на Виноградаре. В зоне отключения дома в Шевченковском, Святошинском, Соломенском, Подольском районах", - говорится в сообщении.

Специалисты уже выехали на подстанцию, ориентировочное время переподключения оборудования для возврата клиентам света - 30-40 минут.

Также работают службы "Киевводоканала", чтобы оперативно нормализовать водоснабжение домов, попавших в зону отключения подстанции: у них наблюдается низкое давление в водопроводной сети. После восстановления электроэнергии работники наладят работу насосного оборудования, чтобы обеспечить соответствующее давление.

Напомним, 17 августа в центре Киева из-за аварии 71 жилой дом и офисы остались без света.

10 августа в центре столицы из-за аварийного отключения оборудования в распределительном пункте были обесточены 40 жилых домов.