В Музее Ханенко состоится выставка Матвея Вайсберга

В экспозиции будут представлены работы художника, инспирированные экспонатами музея.

В Музее Ханенко состоится выставка Матвея Вайсберга
Фото: Музей Ханенків

С 3 по 27 сентября в киевском музее Ханенко пройдет выставка работ украинского художника Матвея Вайсберга.

Как сообщают организаторы, в экспозиции будут представлены графические и живописные произведения художника, инспирированные работами известных художников-классиков, в том числе и теми, что хранятся в собрании Варвары и Богдана Ханенко.

"Особый жанр своих работ, посвященных творчеству старых мастеров, художник официально определяет как «штудии», а неофициально - «признание в любви». Диалог с классикой происходит в форме парафраза, который превращается в своеобразную игру, и зрителям выставки придется самим решать, как называть представленные произведения. Рефлексией? Метафорами? Аллюзиями? Или как-то иначе, - ведь в них вложено самопознание почти пяти веков масляной живописи, непрерывно менявшейся, рефлексировавшей, бунтовавшей и отрицавшей саму себя", - говорится в описании выставки.

Матвей Вайсберг - киевский живописец, иллюстратор, график, автор более 30 персональных выставок в Украине и за ее пределами. Его произведения хранятся во многих музеях и частных коллекциях по всему миру.

Куратором проекта выступает Елена Живкова.

Напомним, сейчас в Центре Довженко проходит выставка украинского рекламного и киноплаката 1920-х годов.

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