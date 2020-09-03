Фестиваль короткометражного кино Wiz-Art состоится в двух форматах

Показы будут проходить как онлайн, так и оффлайн.

Фестиваль короткометражного кино Wiz-Art состоится в двух форматах
Фото: www.facebook.com/earthshakingfilms

Фестиваль короткометражного кино Wiz-Art, который состоится во Львове в 13-й раз, пройдет с 7 по 13 сентября в новом формате.

Как сообщают организаторы, во Львове состоятся обычные показы фильмов оффлайн, но программа будет доступна также онлайн для зрителей со всей Украины.

В конкурсные программы кураторы фестиваля отобрали 30 фильмов: 12 лент - в программу Национального конкурса и еще 18 - в Международную конкурсную программу.

Кроме того, на фестивале есть пять специальных внеконкурсных программ: «Вот незадача! Comedy Shorts», «Девушки-бунтарки», «Искусство - это политика!», «Ночные фильмы об откровенном», «Город vs. Человек: урбан шортс» и «Чудаки в мире чудес».

Также зрители фестиваля могут посмотреть фильмы-победители 10 европейских фестивалей и приобщиться к избранию лучшего европейского короткометражного фильма года. В 2019-м Wiz-Art стал одним из десяти фестивалей-основателей Европейской зрительской награды.

Еще четыре подборки формируют блок о том, как это - быть здесь и сейчас. Это подборки, раскрывающие суть нынешнего слогана фестиваля: «Я с тобой. Искусство жить», «Святое неравенство», «Оттенки любви» и «Сопротивление системе».

Три показа пройдут в партнерстве с европейскими киношколами - туда отобрали фильмы из Берлина, Киева и Лодзи.

Отдельно состоится кинопоказ Ukrainian Directors on Quarantine - по просьбе Wiz-Art пятеро украинских режиссеров сняли фильмы-рефлексии о карантине.

Подробности программы - на сайте фестиваля.

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