В одном из кафе Украинки произошла перестрелка между двумя группами неизвестных (видео)

Полиция Киевщины устанавливает лиц, причастных к стрельбе в городе Украинка Киевской области. Группа неизвестных лиц приехала на автомобилях из Киева в город Украинка Обуховского района и устроила стрельбу. В СМИ также появилась информация, что якобы бандитские группировки не сошлись в вопросе кандидатов на выборах в местный горсовет.

О перестрелке KV стало известно из сообщения пресс-службы ГУ Нацполиции в Киевской области.

О стрельбе на территории одного из кафе по спецлинии 102 сообщил неравнодушный гражданин. По указанному адресу сразу прибыла группа реагирования патрульной полиции, следственно-оперативная группа и руководство Обуховского отдела полиции.

Однако на месте происшествия работники кафе сделали все, чтобы убрать вещественные доказательства, в частности собрали гильзы.

Известно, что после инцидента в больницу обратилось трое пострадавших мужчин с ранениями. Один из них затем скрылся.

Пострадавшие получили ранения из травматического оружия, но предоставлять объяснения полицейским они отказались.

По данному факту следователи полиции под процессуальным руководством прокуратуры области открыли два уголовных производства по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и по ст. 396 (сокрытие преступления) Уголовного кодекса Украины.

Полицейские уже провели два неотложных обыски касательно получения видеозаписей из кафе.

Сейчас продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию лиц, причастных к стрельбе. Для этого привлечены сотрудники Управления уголовного розыска, Управления стратегических расследований, Следственное управление полиции Киевщины и бойцы полка полиции особенного назначения. Устанавливаются свидетели и очевидцы преступления.

В свою очередь, издание “Страна” сообщило , что, по данным очевидцев, работала банда Пики.

Из опубликованного видео видно, что после стрельбы из ресторана выбегает группа парней, которые потом разбегаются по машинам и пытаются уехать.

После этого из другого входа ресторана выбежала другая группа парней, в руках у которых легко заметить автоматическое оружие. Они ведут огонь в направлении убегающих, а потом собирают гильзы на парковке.

Со ссылкой на источник в мэрии Украинки сообщается, что Пика – влиятельный в городе человек, имеет связи с руководством Украинки и занимается добычей песка. В ресторане он “забил стрелку” с какими-то людьми, чтоб обсудить выборы в горсовет и кандидатов по спискам разных партий. Но дискуссия, видимо, пошла не в конструктивном русле и "праймериз" закончилось стрельбой.

Как сообщала KV , в середине этого лета руководство полиции Киевщины назначило нового руководителя Броварского отдела полиции – Максима Скидана. Кроме того, назначен новый главы Обуховского отдела полиции – Олег Петренко. Кадровые решения приняты вслед за недавними событиями – перестрелкой в Броварах и изнасилованием с пытками в Кагарлыке.

Фото: Областная полиция