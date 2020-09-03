В Василькове закрыли на карантин филиал средней школы №2

В Василькове (Киевская обл.) 1 сентября 2020 года закрыли на карантин филиал общеобразовательной школы (ООШ) № 2 после того как у одного из педагогов было диагностировано заболевание COVID-19. Теперь 356 учеников и 21 учитель будут находиться в режиме изоляции сроком 14 дней, а учебный процесс продолжится дистанционно.

Об этом KV стало известно из сообщения в соцсети Facebook, которое 1 сентября 2020 года сделал на своей странице городской голова Василькова Владимир Сабадаш (на фото).

“У одного из учителей филиала Васильковской ООШ № 2 диагностировано COVID-19. Учитывая инструкции Министерства здравоохранения, мы не имеем другого варианта, кроме как закрыть учебное заведение на карантин”, – написал Владимир Сабадаш.

По его словам, теперь 356 учеников и 21 учитель обязаны находиться в режиме изоляции сроком 14 дней, но учебный процесс будет продолжаться дистанционно.

“Отдельно по учителю: учитель не контактировал с детьми, так как ушел на больничный. До того, как пойти на больничный учитель контактировал с другими учителями. Мы не можем позволить себе рисковать здоровьем других людей, поэтому данное решение является неприятным, но необходимым, и соответствующим рекомендациям МЗ”, – подытожил мэр Василькова.

Как сообщала ранее KV , на Оболони в Киеве закрыли уже вторую школу на карантин с начала учебного года – это школа № 18. Ее закрыли из-за обнаружения носителей COVID-19. Ранее на дистанционное обучение была переведена оболонская школа № 240.

* ВАСИЛЬКІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І – ІІІ СТУПЕНІВ № 2 (код ЄДРПОУ: 25293782)