В Василькове закрыли на карантин филиал средней школы №2
В Василькове (Киевская обл.) 1 сентября 2020 года закрыли на карантин филиал общеобразовательной школы (ООШ) № 2 после того как у одного из педагогов было диагностировано заболевание COVID-19. Теперь 356 учеников и 21 учитель будут находиться в режиме изоляции сроком 14 дней, а учебный процесс продолжится дистанционно.
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“У одного из учителей филиала Васильковской ООШ № 2 диагностировано COVID-19. Учитывая инструкции Министерства здравоохранения, мы не имеем другого варианта, кроме как закрыть учебное заведение на карантин”, – написал Владимир Сабадаш.
По его словам, теперь 356 учеников и 21 учитель обязаны находиться в режиме изоляции сроком 14 дней, но учебный процесс будет продолжаться дистанционно.
“Отдельно по учителю: учитель не контактировал с детьми, так как ушел на больничный. До того, как пойти на больничный учитель контактировал с другими учителями. Мы не можем позволить себе рисковать здоровьем других людей, поэтому данное решение является неприятным, но необходимым, и соответствующим рекомендациям МЗ”, – подытожил мэр Василькова.
Как сообщала ранее
* ВАСИЛЬКІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І – ІІІ СТУПЕНІВ № 2 (код ЄДРПОУ: 25293782)
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