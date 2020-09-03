На Харьковщине в результате лесных пожаров сгорели 22 жилых дома

В результате пожаров вблизи поселка Воробьевка Двуречанского района Харьковской области уничтожено 22 жилых дома, отселены 33 человека, и из-за отравления продуктами горения за медицинской помощью обратился один человек.

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"2 сентября в 12:54 вблизи с. Воробьевка возник пожар в лесном массиве. Около 15:00 из-за сильного порывистого ветра огонь распространился в направлении населенных пунктов Воробьевка и Гряниковка. В результате пожара уничтожено 22 жилых дома, отселены 33 человека, и из-за отравления продуктами горения за медицинской помощью обратился один человек. Общая площадь, пройденная огнем, ориентировочно составляет 500 га, из них 100 га - верхового пожара", - говорится в сообщении.

По состоянию на утро 3 сентября очаги пожара в населенных пунктах Воробьевка и Гряниковка ликвидированы, продолжается тушение очага лесного пожара на площади около 100 га.

К тушению привлечены 395 человек и 61 единица техники, из них от ГСЧС - 215 человек личного состава и 49 единиц техники, в том числе два пожарных самолета и один вертолет. Координацию работ по тушению пожара на месте осуществляет штаб.

Напомним, 2 сентября на Луганщине и на Харьковщине из-за засухи начались масштабные лесные пожары. По состоянию на утро огонь охватил около 15 гектаров леса. Вечером площадь возгорания составляла уже 400 гектаров, из них 100 гектаров - верховой пожар. Президент Владимир Зеленский собрал срочное совещание.

К тушению огня привлечены подразделения ГСЧС, "Укрзализныци", а также подразделения Вооруженных сил. В связи с приближением огня к путям, временно закрыт для движения поездов перегон Дворична - Молчаново на Харьковщине.

Во время тушения огня на Луганщине двое военных получили ожоги.