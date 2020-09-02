В Киеве горит элитная застройка Тайран Тауэрс

О причинах возгорания и пострадавших пока не сообщается.

В Киеве горит элитная застройка Тайран Тауэрс
Фото: taryangroup.com

В столичном жилищном комплексе Тайран Тауэрс произошел пожар, тушение осложняется высотой и плотной парковкой автомобилей вокруг здания.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

В сообщении отмечается, что возгорание произошло на 24-25 этаже здания. Работу спасателей осложняют, кроме высотности, автомобили, припаркованные возле комплекса.

О причинах возгорания и пострадавших пока не сообщается.

Киеве горит одна из башен Тайран Тауэрс, 24-25 этаж, высокая сложность тушения", - говорится в сообщении.

Напомним, на трассе Киев-Одесса возле села Снежки Киевской области днем 1 сентября загорелся рейсовый автобус. Спасателям удалось потушить пожар.

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