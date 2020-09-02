На Буковине открывают 16-ю госпитальную базу для больных COVID-19

В Черновицкой области открывают шестнадцатую госпитальную базу для больных коронавирусом.

Об этом сообщает пресс-служба областной государственной администрации.

Отмечается, что со 2 сентября больных COVID-19 и лиц с подозрением на вирус будет принимать Герцаевская центральная районная больница. Для этого были перепрофилированы терапевтическое и хирургическое отделения.

Готовность учреждения к работе с инфицированными коронавирусом проверили главный санитарный врач Буковины Наталья Гопко и заместитель директора Департамента здравоохранения Черновицкой ОГА Мария Полищук.

"Больных будут лечить в отдельном корпусе, который имеет два входа. Поэтому здесь есть возможность разграничить потоки пациентов, сделать зонирование в помещениях, что сделает процесс оказания медицинской помощи безопасным для персонала. Для больных COVID-19 развернули 54 стационарных койки и три реанимационных" , - отметила Гопко.

Фото: facebook.com/cvODA

Ранее больных коронавирусом с Герцаевщины доставляли в Глыбокую или в областную больницу в Черновцах. Однако, учитывая загруженность этих стационаров, решили открыть дополнительную госпитальную базу.

1 сентября принимать пациентов с COVID-19 начала также Вижницкая центральная районная больница.

Напомним, по данным Минздрава, в украинских больницах больными коронавирусом заняты 44% коек.

Сегодня в Украине новый рекорд - 2 495 новых случаев коронавируса в сутки, 51 больной с COVID-19 умер, 1015 удалось побороть болезнь. Предыдущий антирекорд количества новых больных коронавирусом в Украине зафиксировали в субботу, 29 августа. Тогда за сутки зарегистрировали 2481 случай COVID-19, 41 человек умер.