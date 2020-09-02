Украине грозит эпидемия гриппа «Гонконг» - вирусологи

Эпидемия коронавируса в Украине ближайшей осенью 2020 никуда не денется. Более того, эпидемиологическая ситуация будет во многом ухудшаться за счет других штаммов гриппа. Так, вирусологи заявили, что ожидают и боятся массовых заражений вирусом гриппа «Гонконг», который очень похож на COVID-19.

Осенью и зимой 2020-2021 годов к пандемии коронавируса в мире и в Украине в частности прибавится широкое распространение нового штамма вируса гриппа. Плохо то, утверждают вирусологи, что грипп «Гонконг» во многом очень похож на коронавирус и не менее агрессивен, чем он.

Вирус A/Hong Kong (H3N2) будет самым страшным из обнаруженных в последние годы штаммов гриппа. Этот виру будет самым опасным в период осень-зима текущего и будущего года.

По данным зав. отделом респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных болезней в Украине Аллы Мироненко, ВООЗ на 2020-2021 утвердили новый состав противогриппозной вакцины, в которую включили сыворотку против вирусов: A/Guangdong-Maonan (H1N1), A/Hong Kong (H3N2), B/Washington (Victoria) и B/Phuket (Yamagata).

Вирусологи не уверены, что штаммы, которые внесены в новую вакцину ВОЗ, совпадут со штаммами вирусов гриппа, которые будут циркулировать на территории Украины в сезон вспышек респираторных инфекций. Но они уверены, что самым опасным для украинцев в ближайшие месяцы будет вирус A/Hong Kong (H3N2). ««Гонконг» – это то, что мы ждем и чего боимся», – подчеркнула вирусолог Алла Мироненко.

Напомним, ранее известный врач и телеведущий Доктор Комаровский рассказал, что прививка от сезонных штаммов гриппа в некоторых случаях может защитить и от коронавируса.