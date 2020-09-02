На большинстве муниципальных пляжей Киева запрещено купаться

На сегодня, 2 сентября, на 10 пляжах в столице купание запрещено. Еще на четырех муниципальных пляжах Киева купаться не рекомендовано.

Об этом KV стало известно из сообщения на странице КП “Плесо” (*) в соцсети Фейсбук.

Как указано в сообщении, купание запрещено (красные флаги) на пляжах "Венеция", "Радуга", "Детский", "Золотой", "Молодежный", "Предместная Слободка", "Тельбин", "Центральный", "Водоворот", "Галерный".

Купаться не рекомендовано (желтые флаги) на пляжах "Радуга", "Троещина", "Пуща-Водица", "Вербный".

Уточняется, что такие меры связаны с аномальной жарой, из-за которой происходит активное цветение воды в Днепре, что значительно ухудшает нормативные показатели воды.

Как ранее сообщала KV , специалисты коммунального предприятия “Плесо” очистили от растительности места отдыха киевлян на Днепре с помощью спецтехники Truxor, Mobitrak, а также комбайна Aquamarine. С начала пляжного сезона было вывезено 270 тонн водорослей, рогозы и камыша.

Отметим, с 8 сентября 2017 года по 26 декабря 2019 года и.о. гендиректора и гендиректором КП “Плесо” работал Олег Юсипенко. После его увольнения и.о. гендиректора КП был назначен заместитель гендиректора “Плесо” по вопросам капитальных вложений Григорий Сойкис. 10 февраля 2020 года распоряжением мэра Киева Виталий Кличко и.о. гендиректора КП “Плесо” был назначен исполнительный директор этого предприятия Виталий Боярчук.

КП “Плесо” подчиняется Управлению экологии и природных ресурсов Киевской горгосадминистрации (КГГА), которым сейчас руководит Александр Савченко. За вопросы благоустройства и природной среды в Киеве отвечает заместитель главы КГГА Петр Пантелеев.

* КП “Плесо” (код ЄДРПОУ: 23505151)

Фото: страница КП “Плесо” в Facebook