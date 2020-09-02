Киев имеет самый высокий показатель тестирования на коронавирус по стране

На 100 тыс. человек проводят 210 тестов.

Киев имеет самый высокий показатель тестирования на коронавирус по стране
Фото: facebook/Івано-Франківська обласна клінічна лікарня

Киев имеет самый высокий показатель тестирования на коронавирус по стране - 210 тестов на 100 тысяч человек.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил во время онлайн пресс-конференции.

"Поскольку все больше людей обращается к медикам с симптомами коронавируса, соответственно - увеличивается количество тестирований. Показатель тестирования в Киеве сегодня - самый высокий в Украине. И составляет 210 тестов на 100 тысяч человек", - сообщил Кличко.

Мэр столицы добавил, что всего в коммунальных медучреждениях и лабораторном центре с начала пандемии исследовано более 99 тысяч образцов биоматериала методом ПЦР.

Методом ИФА, то есть на выявление антител, сделали более 17,5 тысяч тестов.

Образцы исследуют также и в частных и государственных клиниках.

"Продолжают активно работать в столице и мобильные бригады медиков, которые забирают биоматериал для анализа на COVID-19 у пациентов дома. Только 1 сентября бригадами отобрано 923 образцов. А всего с начала работы мобильных бригад - более 58 тысяч", - сообщил Виталий Кличко.

Напомним, что в Киеве новая вспышка коронавируса. За сутки заболели 332 человека, 5 умерли, 68 - выздоровели.

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