Кличко: 427 из 428 коммунальных школ Киева начали образовательный процесс

Перед началом учебного года в условиях пандемии власть изучала опыт других стран.

В Киеве 427 из 428 коммунальных школ начали образовательный процесс с 1 сентября.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил во время онлайн пресс-конференции.

"Мы тщательно готовились к началу нового учебного года. Изучали том числе и опыт других стран. Как вы знаете, те же Дания и Германия восстановили обучение даже в мае - до летних каникул. На днях к учебному процессу вернулись ученики Великобритании и Италии, многих других стран, где ситуация с распространением вируса даже хуже нашей. Также Европейское бюро ВОЗ заявило, что полное закрытие средних учебных заведений при пандемии должно быть крайней мерой и только в исключительных случаях. Поэтому 427 коммунальных учебных заведений столицы начали 1 сентября образовательный процесс. Одна школа пока будет работать на дистанционном обучении из-за заболевания коронавирусом среди учителей", - сказал Виталий Кличко.

Он добавил, что всего за парты в столице сели почти 300 тысяч школьников. Более 30 тысяч из них - первоклассники.

"Все учебные заведения работают согласно четкому регламенту. И также имеют инструкции на случай выявления больного коронавирусом. Всем детям и педагогам каждое утро, перед занятиями, измеряют температуру. А классы в перерывах проветривают. В помещениях осуществляют дезинфекцию. Хочу отметить: все школы обеспечены дезинфекторами и средствами индивидуальной защиты. Город выделил для безопасной работы учебных заведений более 30 миллионов гривен", - отметил Виталий Кличко.

Напомним, что у двух учителей киевского УВК № 240 "Социум" подтвердили заболевание COVID-19. В связи с этим образовательный процесс в учебном заведении с 1 сентября организован в дистанционном режиме.