Нынешний фестиваль дерунов в Коростене отменили из-за коронавируса

Международный фестиваль дерунов в городе Коростень Житомирской области, запланированный на сентябрь, из-за пандемии коронавируса перенесли на следующий год.

Об этом сообщает Коростенский городской совет на своем сайте.

"В связи с ухудшением ситуации по распространению COVID-19, в этом году XII Международный фестиваль дерунов празднуем дома и в кругу друзей. Торжественных массовых мероприятий в Парке Древлянском не будет", - говорится в сообщении.

Следующий фестиваль дерунов запланирован на 11 сентября 2021 года.

Напомним, фестиваль дерунов проводится в Коростене с 2008 года. Обычно его проводят во вторую субботу сентября в городском Древлянском парке. На фестивале традиционно устраивают соревнования по приготовлению самых вкусных дерунов. Также во время мероприятия проводятся мастер-классы по приготовлению этого картофельного блюда.

В прошлом году на этом фестивале приготовили рекордный дерун весом 180 кг. Его длина составила 1,62 м, ширина - 1,2 м. Предыдущий дерун-рекордсмен весил 118 килограммов.

Чтобы все желающие могли попасть на фестиваль, "Укрзализныця" запускала дополнительный поезд.