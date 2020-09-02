Степанов: в больницах заняты уже 44% коек для больных коронавирусом

В больницах находятся люди с подтвержденным диагнозом и с подозрением на COVID-19.

В украинских больницах больными коронавирусом заняты 44% коек.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на министра здравоохранения Украины Максима Степанова.

"В целом на сегодня, если взять пациентов с подтвержденным диагнозом, и людей, которые ждут подтверждения, но имеют всю симптоматику COVID-19, и которым предоставляется все необходимое лечение, заняты уже 44% коек", - заявил глава Минздрава.

Напомним, сегодня в Украине новый рекорд - 2495 новых случаев коронавируса в сутки, 51 больной с COVID-19 умер, 1015 удалось побороть болезнь.

Предыдущий антирекорд количества новых больных коронавирусом в Украине зафиксировали в субботу, 29 августа. Тогда за сутки зарегистрировали 2 481 случай COVID-19, 41 человек умер.