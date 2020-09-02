В Киеве вспышка коронавируса: за сутки 332 больных

На сегодня в столице уже 13 878 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

В Киеве вспышка коронавируса: за сутки 332 больных
Фото: mukachevo.net

В Киеве новая вспышка коронавируса. За сутки заболело 332 человека, 5 умерли, 68 - выздоровели.

Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

"На сегодняшний день в столице уже 13 878 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Заболели:

  • 180 женщин в возрасте от 19 до 84 лет;
  • 137 мужчин в возрасте от 18 до 92 лет;
  • 6 девочек от 2 месяцев до 17 лет и 9 мальчиков от 1 года до 15", - говорится в сообщении.

Также в Киеве COVID-19 обнаружили у 13 медиков.

В столице увеличилось количество госпитализированных - за сутки в больницы попали 75 пациентов.

"В целом на сегодня в стационарах столичных медучреждений лечатся 788 больных коронавирусом, из них 19 детей. 164 пациента - в тяжелом состоянии. 210 получают кислородную поддержку. 14 - под аппаратами ИВЛ. Еще 100 пациентов находятся в больницах с подозрением на коронавирус", - заявили в КГГА.

Всего столичные больницы, определенные для приема больных коронавирусом, заполнены на 54%.

Фото: КМДА

Напомним, министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что в больницах заняты уже 44% коек для больных коронавирусом.

Сегодня в Украине новый рекорд - 2495 новых случаев коронавируса в сутки, 51 больной с COVID-19 умер, 1015 удалось побороть болезнь.

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