В Житомире погиб первокурсник военного института

В учебном заведении утверждают, что первокурсник неосторожно обращался с оружием.

Курсант Житомирского военного института им. Сергея Королева Максим Хоровский погиб 1 сентября.

В учебном заведении утверждают, что первокурсник погиб в результате неосторожного обращения с оружием.

"Причины и обстоятельства происшествия изучаются представителями Военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины, Военной прокуратуры Житомирского гарнизона и Национальной полиции", - говорится в сообщении.

Командование Житомирского военного института выразило соболезнования родным и близким погибшего курсанта.

В телеграм-канале "Смотрящий Житомира" разместили сообщение, в котором указано, что парень совершил самоубийство.

Как стало известно Житомир.info, на месте происшествия была найдена предсмертная записка.

Напомним, в июле военного 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ в Житомире нашли повешенным. По предварительной информации, он покончил с собой из-за неразделенной любви.