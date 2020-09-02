В Офисе генпрокурора рассказали детали об изготовлении фейковых наборов для тестирования на Covid-19 на Харьковщине

В настоящее время прокурором подано в суд ходатайство о наложении ареста на изъятое имущество.

Фото: gp.gov.ua

В прокуратуре Харьковской области сообщили детали обнаружения подпольного производства фейковых наборов для тестирования на #Covid-19#.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора Украины.

27 августа на Харьковщине обнаружили факт незаконного производства наборов для отбора и транспортировки биологического материала для тестирования на коронавирус.

"По данным следствия, трое мужчин наладили подпольное производство наборов для забора биологического материала, транспортировки и проведения ПЦР-исследования на выявление COVID-19 и других вирусных инфекций. Товар сомнительного качества, изготовленный без необходимых разрешительных документов, в дальнейшем реализовывался коммунальным учреждениям охраны здоровья, сетям аптек через подконтрольных физических лиц-предпринимателей", - говорится в сообщении.

По версии следствия, с целью сокрытия противоправной деятельности и введения покупателей в заблуждение дельцы указывали недостоверную информацию о местонахождении производственных мощностей.

"В ходе обыска ... обнаружены и изъяты около 200 тыс. готовых наборов для отбора биологического материала, почти 400 тыс. комплектов для сбора таких наборов, компьютерная техника и документы о финансово-хозяйственной деятельности предприятий, а также 35 печатей подконтрольных ФЛП. Ориентировочная стоимость изъятой продукции - 12 млн грн", - сказано в сообщении.

Фото: gp.gov.ua

Фото: gp.gov.ua

Фото: gp.gov.ua

В настоящее время прокурор подал в суд ходатайство о наложении ареста на изъятое имущество, сообщили в Офисе Генпрокурора.

Открыто уголовное производство по факту уклонения от уплаты налогов (ч. 1 ст. 212 УК Украины). Фигурантам грозит штраф в размере до 85 тыс. грн или лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Напомним, ранее на Херсонщине СБУ раскрыла закупку некачественных COVID-тестов на 2 млн гривень.

Закон, предусматривающий массовое тестирование на коронавирус, вступил в силу 19 мая. Он действует в течение срока действия карантина и ограничительных мер, введенных Кабинетом Министров Украины в порядке, установленном законом, и в течение двух месяцев с момента их отмены. Кроме ПЦР-тестирования, в Украине также проводят тесты на антитела к коронавирусу - ИФА.

В апреле в Минздраве заявили, что сначала массовое ИФА-тестирование будут проводить в Одесской и Сумской областях, чтобы понять, не были ли пропущены активные случаи заболевания.