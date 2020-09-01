Митрополит Драбинко получил положительный тест на коронавирус

Инфекцию обнаружили во время планового тестирования.

Митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр (Драбинко) получил положительный тест на COVID-19.

Об этом архиерей ПЦУ написал в фейсбуке.

"В результате очередного, планового, ежемесячного прохождения исследования на COVID-19 методом RT-ПЦР получил «позитивный» результат. Источник инфицирования, время и место - неопределенные. В связи с этим согласно предписанию врача нахожусь до 15 сентября на карантине. Классические симптомы - пока отсутствуют. Температура в норме", - рассказал митрополит Александр.

Он попросил лиц, с которыми имел контакт в последние дни, с вниманием отнестись к самочувствию и при необходимости обратиться к врачу.

В июне стало известно, что коронавирусом заразился винницкий митрополит Симеон. Инфекцию обнаружили во время планового лечения.