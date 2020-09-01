За сутки в Украине выявили более 2 тысяч носителей коронавируса

За сутки в Украине выявили более 2 тысяч носителей коронавируса

За прошедшие сутки в Украине было зафиксировано 2088 новых носителей коронавируса. На 9:00 вторника, 1 сентября, в Украине 123 303 лабораторно подтвержденных носителя коронавируса. Всего в стране погибло 2 605 человек с коронавирусом, 57 802 пациента выздоровели. Методом ПЦР было проведено 1 506 655 тестов. За минувшие сутки выздоровели 688 пациентов.

Об этом KV стало известно из сообщения на странице Минздрава в соцсети Фейсбук.

Сейчас носители коронавируса обнаружены:

Винницкая область – 4044 случая;

Волынская область – 5523 случая;

Днепропетровская область – 2398 случаев;

Донецкая область – 1448 случаев;

Житомирская область – 3382 случая;

Закарпатская область – 7600 случаев;

Запорожская область – 1627 случаев;

Ивано-Франковская область – 9348 случаев;

Кировоградская область – 816 случаев;

Киев – 13546 случаев;

Киевская область – 5755 случаев;

Львовская область – 14 703 случая;

Луганская область – 320 случаев;

Николаевская область – 1284 случая;

Одесская область – 7494 случая;

Полтавская область – 808 случаев;

Ровенская область – 9269 случаев;

Сумская область – 1532 случая;

Тернопольская область – 6194 случая;

Харьковская область – 9338 случаев;

Херсонская область – 400 случаев;

Хмельницкая область – 2519 случаев;

Черновицкая область – 10 420 случаев;

Черкасская область – 1594 случая;

Черниговская область – 1941 случай.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 1 сентября 2020 в Центр поступило 2 379 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 184 031 сообщения о подозрении на COVID-19.

Напомним, обучение в учебно-воспитательном комплексе № 240 “Социум” Оболонского района Киева с 1 сентября будет проходить в дистанционном режиме. Два учителя, которые контактировали с 21 сотрудником лицея, заболели коронавирусом.

Фото: depositphotos


Александр Кравченко, КиевВласть

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
На Харьковщине нашли подпольный цех по производству тестов на COVID-19На Харьковщине нашли подпольный цех по производству тестов на COVID-19
В Харьковской области расстреляли автобус с людьмиВ Харьковской области расстреляли автобус с людьми
В возрасте 43 лет скончался ведущий актер приключенческого фильма "Черная пантера"В возрасте 43 лет скончался ведущий актер приключенческого фильма "Черная пантера"
За сутки от COVID-19 в Киеве умерли 6 человекЗа сутки от COVID-19 в Киеве умерли 6 человек
В МОЗ рассказали, при каких условиях школы перейдут на дистанционное обучениеВ МОЗ рассказали, при каких условиях школы перейдут на дистанционное обучение
Блок рекламы


Похожие новости
В столице сегодня за парты сели 30 тысяч первоклассниковВ столице сегодня за парты сели 30 тысяч первоклассников
В Украине за сутки подтвержден 2141 новый случай инфицирования коронавирусомВ Украине за сутки подтвержден 2141 новый случай инфицирования коронавирусом
Киев повторил свой антирекорд по количеству умерших от коронавируса за суткиКиев повторил свой антирекорд по количеству умерших от коронавируса за сутки
За сутки в Украине зафиксировано более двух тысяч новых носителей коронавирусаЗа сутки в Украине зафиксировано более двух тысяч новых носителей коронавируса
За сутки от COVID-19 в Киеве умерли 6 человекЗа сутки от COVID-19 в Киеве умерли 6 человек
В Украине зарегистрирован очередной антирекорд по количеству новых носителей коронавируса за суткиВ Украине зарегистрирован очередной антирекорд по количеству новых носителей коронавируса за сутки
В Киеве за сутки зафиксировали рекордное количество летальных случаев от COVID-19В Киеве за сутки зафиксировали рекордное количество летальных случаев от COVID-19
В Киеве за прошедшие сутки госпитализировано рекордное количество пациентов с COVID-19В Киеве за прошедшие сутки госпитализировано рекордное количество пациентов с COVID-19
За прошедшие сутки в Украине умерло больше всего пациентов с коронавирусомЗа прошедшие сутки в Украине умерло больше всего пациентов с коронавирусом
В Украине за сутки зафиксировано почти 2 тысячи новых носителей коронавирусаВ Украине за сутки зафиксировано почти 2 тысячи новых носителей коронавируса
Последние новости
Подгружаем последние новости