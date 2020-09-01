За сутки в Украине выявили более 2 тысяч носителей коронавируса
За прошедшие сутки в Украине было зафиксировано 2088 новых носителей коронавируса. На 9:00 вторника, 1 сентября, в Украине 123 303 лабораторно подтвержденных носителя коронавируса. Всего в стране погибло 2 605 человек с коронавирусом, 57 802 пациента выздоровели. Методом ПЦР было проведено 1 506 655 тестов. За минувшие сутки выздоровели 688 пациентов.
Об этом
Сейчас носители коронавируса обнаружены:
Винницкая область – 4044 случая;
Волынская область – 5523 случая;
Днепропетровская область – 2398 случаев;
Донецкая область – 1448 случаев;
Житомирская область – 3382 случая;
Закарпатская область – 7600 случаев;
Запорожская область – 1627 случаев;
Ивано-Франковская область – 9348 случаев;
Кировоградская область – 816 случаев;
Киев – 13546 случаев;
Киевская область – 5755 случаев;
Львовская область – 14 703 случая;
Луганская область – 320 случаев;
Николаевская область – 1284 случая;
Одесская область – 7494 случая;
Полтавская область – 808 случаев;
Ровенская область – 9269 случаев;
Сумская область – 1532 случая;
Тернопольская область – 6194 случая;
Харьковская область – 9338 случаев;
Херсонская область – 400 случаев;
Хмельницкая область – 2519 случаев;
Черновицкая область – 10 420 случаев;
Черкасская область – 1594 случая;
Черниговская область – 1941 случай.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 1 сентября 2020 в Центр поступило 2 379 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 184 031 сообщения о подозрении на COVID-19.
Напомним, обучение в учебно-воспитательном комплексе № 240 “Социум” Оболонского района Киева с 1 сентября будет проходить в дистанционном режиме. Два учителя, которые контактировали с 21 сотрудником лицея, заболели коронавирусом.
Фото: depositphotos