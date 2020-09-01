В столице сегодня за парты сели 30 тысяч первоклассников

Сегодня, 1 сентября, за парты сели более 30 тысяч первоклассников Киева, которые будут учиться по программе Новой Украинской Школы (НУШ).

Об этом KV стало известно из сообщения Киевской горгосадминистрации (КГГА).

“Для создания образовательного пространства НУШ приобретены одноместные парты, современная мебель, компьютерная техника с мультимедийным контентом, дидактические материалы, проведен ремонт классных комнат, на что из бюджета столицы предусмотрели 276,7 млн гривен”, – сказано в сообщении.

Отмечается, что отремонтирован каждый третий кабинет для первоклассников; в каждой тринадцатой школе отремонтирован фасад; в каждой восьмой школе заменены окна на энергосберегающие.

Всего на подготовку к новому учебному году было выделено более 3 млрд гривен.

Пресс-служба сообщает, что новый учебный год для 429 учреждений общего среднего образования Киева , в которых занимается более 310 тыс учащихся, начался в особых условиях. В связи с повышенными противоэпидемическими мерами закуплены дезинфицирующие и моющие средства для проведения санитарно-гигиенической обработки помещений, бесконтактные термометры, бумажные полотенца, средства индивидуальной защиты на сумму в 28 млн гривен.

Напомним, Киев профинансировал внедрение Новой украинской школы (НУШ) в 5 раз больше, чем предусматривают нормативы. В частности, в 2020 году из бюджета столицы на эти цели было выделено 330 млн гривен.

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