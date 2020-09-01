В столице сегодня за парты сели 30 тысяч первоклассников
Сегодня, 1 сентября, за парты сели более 30 тысяч первоклассников Киева, которые будут учиться по программе Новой Украинской Школы (НУШ).
Об этом
“Для создания образовательного пространства НУШ приобретены одноместные парты, современная мебель, компьютерная техника с мультимедийным контентом, дидактические материалы, проведен ремонт классных комнат, на что из бюджета столицы предусмотрели 276,7 млн гривен”, – сказано в сообщении.
Отмечается, что отремонтирован каждый третий кабинет для первоклассников; в каждой тринадцатой школе отремонтирован фасад; в каждой восьмой школе заменены окна на энергосберегающие.
Всего на подготовку к новому учебному году было выделено более 3 млрд гривен.
Пресс-служба сообщает, что новый учебный год для 429 учреждений общего среднего образования Киева, в которых занимается более 310 тыс учащихся, начался в особых условиях. В связи с повышенными противоэпидемическими мерами закуплены дезинфицирующие и моющие средства для проведения санитарно-гигиенической обработки помещений, бесконтактные термометры, бумажные полотенца, средства индивидуальной защиты на сумму в 28 млн гривен.
Напомним, Киев профинансировал внедрение Новой украинской школы (НУШ) в 5 раз больше, чем предусматривают нормативы. В частности, в 2020 году из бюджета столицы на эти цели было выделено 330 млн гривен.
Фото: открытые источники