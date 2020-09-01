Что делать водителю, если на него сзади накинули удавку

В нашей стране ежегодно многие водители подвергаются нападениям. Им приходится самим защищать свое имущества, а иногда и жизнь. Что делать водителю, если сидящий сзади пассажир набросил ему на шею удавку?

Если водителю набросили удавку, у него есть всего примерно 5 секунд, чтобы правильно среагировать. В противном случае кровь перестанет поступать в мозг, он потеряет сознание, задохнется.

Инструкторы по самообороне рекомендуют быстро повернуть голову вправо, пытаясь просунуть руки под удавку. Отталкиваясь ногами от передней панели нужно попытаться переместиться на заднее сиденье или просто занять более удобную позицию. Если получится освободиться от захвата, то нужно быстро выйти из автомобиля и позвать на помощь.

Преступник вряд ли будет готов, если человек, на которого он накинул удавку, в ответ сразу сильно укусит его за руку. У водителя будет несколько секунд, чтобы воспользоваться замешательством нападавшего и выбраться из машины.

Опытные водители вообще не допускают создания такой ситуации. Они не подсаживают к себе в машину незнакомых людей, тем более тех, которые не вызывают доверия. Хотя, конечно, иногда отъявленные преступники выглядят доброжелательно и вызывают доверие.