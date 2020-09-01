Что делать водителю, если на него сзади накинули удавку

Что делать водителю, если на него сзади накинули удавку

В нашей стране ежегодно многие водители подвергаются нападениям. Им приходится самим защищать свое имущества, а иногда и жизнь. Что делать водителю, если сидящий сзади пассажир набросил ему на шею удавку?

Если водителю набросили удавку, у него есть всего примерно 5 секунд, чтобы правильно среагировать. В противном случае кровь перестанет поступать в мозг, он потеряет сознание, задохнется.

Инструкторы по самообороне рекомендуют быстро повернуть голову вправо, пытаясь просунуть руки под удавку. Отталкиваясь ногами от передней панели нужно попытаться переместиться на заднее сиденье или просто занять более удобную позицию. Если получится освободиться от захвата, то нужно быстро выйти из автомобиля и позвать на помощь.

Преступник вряд ли будет готов, если человек, на которого он накинул удавку, в ответ сразу сильно укусит его за руку. У водителя будет несколько секунд, чтобы воспользоваться замешательством нападавшего и выбраться из машины.

Опытные водители вообще не допускают создания такой ситуации. Они не подсаживают к себе в машину незнакомых людей, тем более тех, которые не вызывают доверия. Хотя, конечно, иногда отъявленные преступники выглядят доброжелательно и вызывают доверие.


Максимов Віталій, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
На Харьковщине нашли подпольный цех по производству тестов на COVID-19На Харьковщине нашли подпольный цех по производству тестов на COVID-19
В Харьковской области расстреляли автобус с людьмиВ Харьковской области расстреляли автобус с людьми
В возрасте 43 лет скончался ведущий актер приключенческого фильма "Черная пантера"В возрасте 43 лет скончался ведущий актер приключенческого фильма "Черная пантера"
За сутки от COVID-19 в Киеве умерли 6 человекЗа сутки от COVID-19 в Киеве умерли 6 человек
В МОЗ рассказали, при каких условиях школы перейдут на дистанционное обучениеВ МОЗ рассказали, при каких условиях школы перейдут на дистанционное обучение
Блок рекламы


Похожие новости
В Днепре взрывом гранаты водителю автомобиля оторвало рукиВ Днепре взрывом гранаты водителю автомобиля оторвало руки
В Борисполе на АЗС мужчина похитил четырехлетнего ребенкаВ Борисполе на АЗС мужчина похитил четырехлетнего ребенка
42% украинцев не собираются делать прививки от коронавируса, - опрос42% украинцев не собираются делать прививки от коронавируса, - опрос
Comic-Con в Нью-Йорке отменён — вместо него пройдут трансляции в YouTubeComic-Con в Нью-Йорке отменён — вместо него пройдут трансляции в YouTube
Офис генпрокурора сообщил о подозрении руководителю компании за нелегальный вывоз медотходов на полигон под КиевомОфис генпрокурора сообщил о подозрении руководителю компании за нелегальный вывоз медотходов на полигон под Киевом
На Харьковщине полиция расследует причину смерти 12-летнего мальчикаНа Харьковщине полиция расследует причину смерти 12-летнего мальчика
Луцк, который внесли в "красную зону", не собирается останавливать общественный транспортЛуцк, который внесли в "красную зону", не собирается останавливать общественный транспорт
В Крыму назвали причину смерти трехлетнего Мусы СулеймановаВ Крыму назвали причину смерти трехлетнего Мусы Сулейманова
В Киеве задержали мужчину, который зарезал 28-летнего парня и ранил еще восьмерых человек в Житомирской областиВ Киеве задержали мужчину, который зарезал 28-летнего парня и ранил еще восьмерых человек в Житомирской области
С сегодняшнего дня, 1 июля, на Киевщине снимается запрет на вылов раковС сегодняшнего дня, 1 июля, на Киевщине снимается запрет на вылов раков
Последние новости
Подгружаем последние новости