Во львовском университете полиция обнаружила лабораторию по производству метадона

В одном из высших учебных заведений Львова полиция обнаружила лабораторию по изготовлению метадона.

Об этом сообщила прокурор Львовской области Ирина Диденко.

"Раскрыли группу лиц, организовавших во львовском учебном заведении ни что иное, как нарколабораторию", - написала Диденко в фейсбуке.

По версии следствия, в группу входили четверо львовян: заведующий лабораторией вуза, совладелец кальян-бара и два его работника. Химик изготовлял наркотик, владелец бара был организатором нелегального бизнеса, а его подчиненные фасовали наркотик и занимались его распространением с помощью интернет-магазина.

"Задокументировано изготовление для сбыта почти 3 кг метадона, стоимостью более 1,8 млн гривен. Сегодня их задержали во время реализации еще более 1 кг наркотического вещества стоимостью около 700 тыс. гривен", - сообщила прокурор.

В каком именно учебном заведении была обнаружена нарколаборатория, Диденко не уточнила, но львовское интернет-издание Zaxid.net со ссылкой на неназванные источники сообщило, что речь идет о Львовском национальном университете ветеринарной медицины и биотехнологий.