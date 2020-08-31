СБУ инсценировала убийство IT-специалиста и задержала заказчика
Заказчика задержали в Одессе сразу после передачи "киллеру" денег.
Оперативники Службы безопасности предупредили заказное убийство киевского ИТ-коммерсанта и задержали заказчика, инсценировав преступление.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
"Установлено, что житель Киева подыскивает киллера для убийства бизнес-партнера. Заказчик имел конфликт с потерпевшим по совместным сделкам в известной компании, занимавшейся криптовалютой и имевшей некоторые признаки так называемой «финансовой пирамиды». Жизнь партнера злоумышленник оценил в пять тысяч долларов США", - отметили в спецслужбе.
После этого правоохранители провели в Голосеевском районе Киева имитацию исчезновения, а затем - "убийства" жертвы, а заказчику сообщили о совершения преступления.
Заказчика задержали в Одессе сразу после передачи "киллеру" второй части вознаграждения и его фотоотчета о выполнении убийства.
В рамках начатого уголовного производства злоумышленнику объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15 п. 6, 11 ч. 2 ст. 115 (убийство по заказу) Уголовного кодекса. В суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога.
Продолжаются неотложные следственные действия.
Напомним, 27 августа СБУ сообщила о прекращении деятельности финансовой пирамиды, участники которой присвоили более $ 250 миллионов средств украинских граждан. При этом вкладчиками стали более 600 тысяч граждан. К организации сделки причастны более 20 человек, а также задействовано более 100 юридических лиц.