Полиция задержала наркодилера, который сбывал товар через телеграмм-канал в Макаровском районе Киевщины (фото, видео)

Полиция задержала наркодилера, который сбывал товар через телеграмм-канал в Макаровском районе Киевщины (фото, видео)

Полицейские Киевщины ликвидировали телеграмм-канал, где злоумышленник освещал информацию о наличии наркотиков и их стоимость. Наркодилер распространял каннабис и амфетамин в Макаровском районе методом “закладок”. Деньги же “покупатели” переводили на банковские карты через различные платежные системы.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы ГУ Нацполиции Киевской области.

Сообщается, что оперативники и следователи Макаровского отделения полиции провели комплекс мероприятий, в том числе оперативные закупки и установили, что к сбыту наркотиков на территории Киевской области причастен 25-летний местный житель.

По месту его жительства правоохранители провели санкционированные обыски и обнаружили вещественные доказательства.

Согласно сообщению, полицейские изъяли амфетамин, каннабис, деньги, полученные преступным путем, мобильные телефоны, с помощью которых человек осуществлял координацию и сбыт наркотиков. Также изъяты банковские карты и оборудование для фасовки наркотических веществ.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Задержанному объявлено о подозрении.

Напомним, столичные следователи сообщили жителю Киевской области о подозрении за выращивание конопли и хранение каннабиса. Четыреста сорок кустов конопли и около трех килограммов готовой для продажи наркотической продукции обнаружили и изъяли правоохранители на земельном участке 57-летнего мужчины. 

Фото: пресс-служба ГУ Нацполиции Киевской области.

Полиция задержала наркодилера, который сбывал товар через телеграмм-канал в Макаровском районе Киевщины (фото, видео)
Полиция задержала наркодилера, который сбывал товар через телеграмм-канал в Макаровском районе Киевщины (фото, видео)
Полиция задержала наркодилера, который сбывал товар через телеграмм-канал в Макаровском районе Киевщины (фото, видео)
Полиция задержала наркодилера, который сбывал товар через телеграмм-канал в Макаровском районе Киевщины (фото, видео)
Полиция задержала наркодилера, который сбывал товар через телеграмм-канал в Макаровском районе Киевщины (фото, видео)

Игорь Бровко, КиевВласть

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