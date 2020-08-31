В Киеве коронавирусом заразились еще 277 человек, 17 из них - дети

В столице уже 13370 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

За минувшие сутки количество больных коронавирусом в Киеве увеличилось на 277 человек, среди них 17 детей. Шесть заболевших скончались. Всего коронавирус унес жизни 208 киевлян.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"Заболели том числе и 9 медиков. В больницы столицы попали 32 пациента", - написал он в телеграм-канале.

Выздоровели за прошедшие сутки 20 человек. Всего коронавирус побороли 4339 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания в течение 30 августа обнаружили в Деснянском (63), Дарницком (38), Оболонском и Соломенском районах (по 33 случая).

По состоянию на утро 31 августа в столице уже 13370 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Напомним, самый высокий суточный прирост в Киеве с начала эпидемии был зафиксирован 22 августа. Тогда за сутки обнаружили 307 новых случаев коронавируса.

Рекордное суточное количество летальных случаев от COVID-19 в столице зафиксировали 27 августа. Тогда умерло 9 человек.

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